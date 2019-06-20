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Поліція має три версії вбивства журналіста Комарова

Наразі особа нападника не встановлена
Правоохоронці відпрацьовують три основні робочі версії вбивства черкаського журналіста Вадима Комарова.
Поліція має три версії вбивства журналіста Комарова Фото:Facebook

"Справа розслідується як умисне вбивство. У слідства є три основні робочі версії – це професійна діяльність потерпілого, раптова сварка з невстановленою особою та вбивство з корисливих мотивів", - відзначив Грищенко у Facebook, інформує "Українська правда".

За його словами, наразі особа нападника не встановлена. Справою займається група слідчих слідчого управління поліції Черкаської області.

Правоохоронець також повідомив, що за цей час провели ряд оглядів місця події, де вилучено речі потерпілого та інші предмети які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні.

"Призначено комплекс судових експертиз направлених на встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення, проведено поквартирний обхід будинків, які розташовані неподалік місця вчинення злочину, допитано понад 1300 осіб, встановлено та відпрацьовано понад 100 камер відеоспостереження, що розташовані по маршруту руху потерпілого", - повідомив він.

Грищенко додав, що слідство вилучило частину відео та долучило до матеріалів кримінального провадження. Водночас правоохоронці не можуть надати всію інформацію перебігу слідства.

Журналіст помер в ніч на 20 червня, не виходячи з коми. У лікарні він провів 46 днів після нападу.

Нагадаємо, що у Черкасах жорстоко побили відомого місцевого журналіста Вадима Комарова. Сьогодні стало відомо, що журналіст помер, не виходячи з коми.

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20 06 2019 11:30
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