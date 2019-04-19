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Поліція: На в'їзді до Києва транспортний колапс. Людей везуть з усієї країни

Поліцейські працюють над її вирішенням
Перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий заявив, що поліція намагається впоратися зі складною транспортною ситуацією на в’їзді у Київ, яка виникла через велику кількість людей, що прибувають на дебати кандидатів у президенти.
Поліція: На в Фото: Громадське

"У зв’язку з проведенням дебатів між кандидатами на пост президента на НСК "Олімпійський" на в’їзді в столицю спостерігається складна транспортна ситуація, людей привозять зі всієї країни", - повідомляє прес-служба МВС.

Водіїв закликали ставитися з розумінням.

У МВС зазначили, що очікується, що на НСК "Олімпійський" будуть присутні близько 60 тисяч осіб. Безпеку заходу забезпечуватимуть 10 тисяч правоохоронців.

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19 04 2019 17:18
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