Поліція показала фоторобот чоловіка, який ймовірно вбив Комарова
Це чоловік високого зросту (близько 190 см), має худорляву статуру, сутулиться. Голова чоловіка голена або повністю лиса, йдеться в повідомленні прес-служби Нацполіції 20 липня, інформують в "УП".
У день скоєння злочину чоловік був одягнений у чорні куртку і штани. На голові – бейсболка чорного кольору з емблемою. Взуття – черевики типу "берці" радянського зразка. При ходьбі чоловік робить досить широкий крок.
"Звертаємося до громадськості та всіх представників масових засобів інформації по допомогу в ідентифікації ймовірного нападника. Будь-яка ваша інформація щодо підозрюваного може бути корисною для слідства", – наголосив Князєв.
Нагадаємо, моніторингова місія ООН з прав людини закликає покарати винних у смерті журналіста Вадима Комарова.
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