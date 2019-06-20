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Поліція показала фоторобот чоловіка, який ймовірно вбив Комарова

Правоохоронці оприлюднили фоторобот імовірного нападника на черкаського журналіста Вадима Комарова, який помер напередодні
Голова Національної поліції Сергій Князєв повідомив, що з дозволу слідчих прийнято рішення оприлюднити фоторобот ймовірного нападника на Комарова.
Поліція показала фоторобот чоловіка, який ймовірно вбив Комарова

Це чоловік високого зросту (близько 190 см), має худорляву статуру, сутулиться. Голова чоловіка голена або повністю лиса, йдеться в повідомленні прес-служби Нацполіції 20 липня, інформують в "УП".

У день скоєння злочину чоловік був одягнений у чорні куртку і штани. На голові – бейсболка чорного кольору з емблемою. Взуття – черевики типу "берці" радянського зразка. При ходьбі чоловік робить досить широкий крок. 

"Звертаємося до громадськості та всіх представників масових засобів інформації по допомогу в  ідентифікації ймовірного нападника. Будь-яка ваша інформація щодо підозрюваного може бути корисною для слідства", – наголосив Князєв. 

Нагадаємо, моніторингова місія ООН з прав людини закликає покарати винних у смерті журналіста Вадима Комарова.

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20 06 2019 16:05
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