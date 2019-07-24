Поліція порушила понад 300 кримінальних справ через порушення на виборах

"Але головні результати по розслідуванню кримінальних проваджень ще попереду, я маю на увазі у вигляді підозр і обвинувальних актів в суд"

Правоохоронці не зафіксували серйозних порушень під час парламентських виборів, а за фактами порушень, які зафіксували, порушили понад 300 кримінальних справ.

Кількість кримінальних проваджень ще збільшується, їх "може уже" більше 350, заявив речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко, повідомляє "Громадське".

"Але головні результати по розслідуванню кримінальних проваджень ще попереду, я маю на увазі у вигляді підозр і обвинувальних актів в суд", - додав Шевченко.

Він зазначив, що в цілому система МВС впоралася із проведенням виборів.

"У нас фактично не було якихось надзвичайних, серйозних або критичних інцидентів або потерпілих суттєво після якихось насильницьких дій. І власне насильницьких дій фактично майже не було. Порушення були, але це не критично. Не було насилля, не було сутичок. не було крові, не було зіткнень - це головне", - наголосив Шевченко.

Нагадаємо, за результатами обробки електронних протоколів, партія "Слуга народу" отримала близько 43% голосів виборців, до парламенту також пройшли "ОП За життя", "Батьківщина", "Євросолідарність" і "Голос".