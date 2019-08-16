CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПоліція відкрила кримінальне провадження за статтею "Хуліганство" через димову шашку, яку кинули в приміщення окружної виборчої комісії №210 у Прилуках Чернігівської області.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Поліція порушила справу через димову шашку, кинуту в приміщення окружної комісії №210
За цим фактом поліція порушила справу за статтею 296
Фото: vestivrn.ru
Димову шашку кинули у приміщення виконкому Прилуцької міської ради, де засідала ОВК №210, у зв’язку з чим будівля була частково задимлена. За цим фактом поліція порушила справу за статтею 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу.
"На ОВК №210 між людьми періодично спалахують словесні конфлікти. Утім, на місці постійно перебувають поліцейські, які слідкують за публічним порядком і не допускають провокацій", - розповіли в поліції.
Нагадаємо, що котовська місцева прокуратура (Котовськ – колишня назва Подільська) скерувала до суду обвинувальний акт стосовно неї.
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