Поліція порушила справу через димову шашку, кинуту в приміщення окружної комісії №210

За цим фактом поліція порушила справу за статтею 296

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "Хуліганство" через димову шашку, яку кинули в приміщення окружної виборчої комісії №210 у Прилуках Чернігівської області.

Димову шашку кинули у приміщення виконкому Прилуцької міської ради, де засідала ОВК №210, у зв’язку з чим будівля була частково задимлена. За цим фактом поліція порушила справу за статтею 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу.

"На ОВК №210 між людьми періодично спалахують словесні конфлікти. Утім, на місці постійно перебувають поліцейські, які слідкують за публічним порядком і не допускають провокацій", - розповіли в поліції.