Поліція повідомила про підозру 11 окупантам МВС рф, які створили найбільшу катівню в Херсоні

Окупантам загрожує від восьми років до довічного ув'язнення.

Правоохоронці ідентифікували трьох керівників та вісьмох співробітників так званого "тимчасового управління поліції рф", які під час окупації Херсона організували діяльність найбільшої в місті катівні.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Відомо, що в катівні окупанти піддавали потерпілих фізичному та психологічному насильству, катуванню електричним струмом та іншим видам тортур. А один із російських "правоохоронців" також став пособником в умисному вбивстві незаконно ув’язненого чоловіка.

Правоохоронці встановили, що усі 11 фігурантів є співробітниками різних підрозділів МВС рф. У червні 2022 року вони були відряджені на територію Херсонської області для забезпечення так званого окупаційного режиму. При цьому, російським силовикам були змінені їх особисті анкетні дані. Однак оперативникам вдалося їх ідентифікувати.