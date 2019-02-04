Поліція працюватиме під час другого туру виборів так само ефективно, як і під час першого, - Аваков

Правоохоронці "репетирують" і підготовку до парламентських виборів у жовтні

Другий тур виборів президента України буде складним, і правоохоронці повинні спрацювати так само ефективно, як 31 березня.

"Я дякую всьому особовому складу МВС, який було залучено до роботи під час першого туру виборів. Відпрацювали дуже добре. Превенція як символ цієї виборчої кампанії зараз спрацювала - це наша основна функція. Ми домоглися того, що день голосування був спокійним і врівноваженим. На цьому наголосили всі міжнародні спостерігачі та громадські організації", - сказав Аваков, повідомляє LB.ua.

Міністр підкреслив, що другий тур виборів почнеться відразу після того, як ЦВК оголосить офіційні результати першого туру.

"Другий тур ... буде доволі складним, політичне протистояння буде нарощуватися, але це ніяк не повинно впливати на функції правоохоронців. Виборчі інститути будуть робити свою роботу, ми повинні зробити свою роботу і спрацювати 21 квітня так само ефективно, як 31 березня", - заявив Аваков.

Окрім того, голова МВС наголосив, що кримінальні провадження, створені за фактами порушення виборчого законодавства, повинні бути розслідуванні і доведені до логічного завершення.

"Це найкраща превенція на парламентські вибори, які пройдуть восени", - зауважив Аваков.

Нагадаємо, що 31 березня в Україні відбувся перший тур виборів президента. За даними Національного екзит-полу, у другий тур виходять Володимир Зеленський і Петро Порошенко.

За даними із територіальних виборчих округів, активність виборців становила 63,5%. ЦВК має офіційно встановити результати голосування до 10 квітня включно.

Голова Центральної виборчої комісії України Тетяна Сліпачук зазначила, що вибори президента України 31 березня відбулися і пройшли без системних порушень.