Поліція працюватиме під час другого туру виборів так само ефективно, як і під час першого, - Аваков
"Я дякую всьому особовому складу МВС, який було залучено до роботи під час першого туру виборів. Відпрацювали дуже добре. Превенція як символ цієї виборчої кампанії зараз спрацювала - це наша основна функція. Ми домоглися того, що день голосування був спокійним і врівноваженим. На цьому наголосили всі міжнародні спостерігачі та громадські організації", - сказав Аваков, повідомляє LB.ua.
Міністр підкреслив, що другий тур виборів почнеться відразу після того, як ЦВК оголосить офіційні результати першого туру.
"Другий тур ... буде доволі складним, політичне протистояння буде нарощуватися, але це ніяк не повинно впливати на функції правоохоронців. Виборчі інститути будуть робити свою роботу, ми повинні зробити свою роботу і спрацювати 21 квітня так само ефективно, як 31 березня", - заявив Аваков.
Окрім того, голова МВС наголосив, що кримінальні провадження, створені за фактами порушення виборчого законодавства, повинні бути розслідуванні і доведені до логічного завершення.
"Це найкраща превенція на парламентські вибори, які пройдуть восени", - зауважив Аваков.
Нагадаємо, що 31 березня в Україні відбувся перший тур виборів президента. За даними Національного екзит-полу, у другий тур виходять Володимир Зеленський і Петро Порошенко.
За даними із територіальних виборчих округів, активність виборців становила 63,5%. ЦВК має офіційно встановити результати голосування до 10 квітня включно.
Голова Центральної виборчої комісії України Тетяна Сліпачук зазначила, що вибори президента України 31 березня відбулися і пройшли без системних порушень.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Вибори-2019: Як голосували кандидати, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО У Канаді зняли фільм рідкісною мовою, якою володіє близько 20 людей у світі, - ВІДЕО
- ВІДЕО Bloomberg зняв ролик про Україну перед виборами
- Маятник Фуко для України
- Журналіст з автоматом. Олександр Махов: Коли пішов на війну, став для мами "карателем" і "вбивцею""В якийсь момент, коли ми знімали проросійські акції, показували, що відбувається, на нас "дивилися вовком" ті самі люди, права яких ми вчора захищали. Їм неважливо було, що у тебе на мікрофоні. Всі українські ЗМІ сприймалися, як ворожі"