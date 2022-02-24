Поліція просить українців повідомляти про підозрілих людей на вулицях

У поліції також просять усіх цивільних не виходити на вулицю у форменому чи тактичному одязі

Національна поліція України просить громадян повідомляти про підозрілих людей на вулицях, зокрема, з елементами червоного кольору на одязі.

Як зазначається у повідомленні пресслужби Нацполіції, у зв'язку з агресією Російської Федерації на території України поліція посилила заходи щодо забезпечення правопорядку на вулицях сіл та міст держави, пише Інтерфакс-Україна. Поліцейські наряди забезпечують безпеку та публічний порядок.

"Водночас правоохоронці звертають увагу людей на необхідність приділяти підвищену увагу підозрілим особам та предметам. Про всі підозрілі речі, а також підозрілих осіб із червоними елементами на одязі варто повідомляти на спецлінію поліції 102", - йдеться у повідомленні.

У поліції також просять усіх цивільних не виходити на вулицю у форменому чи тактичному одязі.

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