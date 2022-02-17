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Поліція Великої Британії розслідує благодійну організацію принца Чарльза

Там нібито видавали почесні звання за гроші
Британська поліція розпочала розслідування щодо благодійної організації, пов'язаної з принцом Чарльзом - The Prince's Foundation. За даними ЗМІ, громадянин Саудівської Аравії зміг отримати від організації почесне звання в обмін на пожертвування.
Поліція Великої Британії розслідує благодійну організацію принца Чарльза Фото: з вільних джерел

Про це пише Reuters, інформує Громадське.

У вересні газета Sunday Times опублікувала розслідування, де стверджується, що тодішній виконавчий директор благодійної організації Майкл Фосетт допоміг висунути саудівського бізнесмена Махфуза Марея Мубарака бін Махфуза на звання почесного кавалера Найвизначнішого Ордена Британської імперії (CBE).

Цей лицарський орден, заснований королем Георгом V, є однією з найвищих нагород, які можуть бути присуджені громадянам країн, які не входять до Співдружності націй.

Щорічно королева Єлизавета II присуджує нагороди людям, які мають значні досягнення у суспільному житті та тим, хто зобов’язався служити та допомагати Великій Британії.

Та, за даними газети, саудівський бізнесмен отримав звання після того, як заплатив тисячі фунтів стерлінгів на проєкти, які підтримував Чарльз.

Прессекретар принца Чарльза запевнив, що той не знав про імовірну пропозицію отримати почне звання або британське громадянство за пожертвування.

У вересні минулого року після звинувачень у ЗМІ The Prince's Foundation замовив незалежне розслідування щодо збору коштів в організації. За його підсумками підтвердилося, що Фосетт координував роботу з посередниками щодо відзнак для донорів. Вже у листопаді минулого року Фосетт, права рука принца Чарльза протягом десятиліть, пішов з посади керівника благодійної організації.

Нагадаємо, що сина королеви Британії принца Ендрю позбавили військових звань.

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17 02 2022 12:20
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