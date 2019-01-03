Поліція відкрила провадження через розслідування журналістів про непрозоре фінансування "Батьківщини" "Провадження відкрили за оприлюдненими в засобах масової інформації матеріалами, які можуть свідчити про порушення порядку фінансування політичної партії чи передвиборчої агітації"

Нацполіція 1 березня розпочала кримінальне провадження за матеріалами журналістського розслідування програми "Схеми", у якому йшлося про наповнення виборчих фондів партії "Батьківщина" людьми, які про це не знали.

Юлія Тимошенко. Фото: Alexander Prokopenko

Про це повідомив речник Нацполіції Ярослав Тракало, інформує "Громадське". Відповідні дані внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 статті 159-1, тобто порушення порядку фінансування політичної партії та передвиборної агітації, вчиненого за попередньою змовою групою осіб. "Провадження відкрили за оприлюдненими в засобах масової інформації матеріалами, які можуть свідчити про порушення порядку фінансування політичної партії чи передвиборчої агітації", - повідомив Тракало. Нагадаємо, що кандидат у президенти, нардеп та лідер Всеукраїнського об’єднання "Батьківщина" Юлія Тимошенко прокоментувала інформацію журналістського розслідування про донорів партії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію