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Поліція відкрила провадження через розслідування журналістів про непрозоре фінансування "Батьківщини"

"Провадження відкрили за оприлюдненими в засобах масової інформації матеріалами, які можуть свідчити про порушення порядку фінансування політичної партії чи передвиборчої агітації"
Нацполіція 1 березня розпочала кримінальне провадження за матеріалами журналістського розслідування програми "Схеми", у якому йшлося про наповнення виборчих фондів партії "Батьківщина" людьми, які про це не знали.
Поліція відкрила провадження через розслідування журналістів про непрозоре фінансування "Батьківщини" Юлія Тимошенко. Фото: Alexander Prokopenko

Про це повідомив речник Нацполіції Ярослав Тракало, інформує "Громадське".

Відповідні дані внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 статті 159-1, тобто порушення порядку фінансування політичної партії та передвиборної агітації, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

"Провадження відкрили за оприлюдненими в засобах масової інформації матеріалами, які можуть свідчити про порушення порядку фінансування політичної партії чи передвиборчої агітації", - повідомив Тракало.

Нагадаємо, що кандидат у президенти, нардеп та лідер Всеукраїнського об’єднання "Батьківщина" Юлія Тимошенко прокоментувала інформацію журналістського розслідування про донорів партії.

 

 

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01 03 2019 21:40
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