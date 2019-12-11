Поліція відкрила провадження за фактом прояву расизму щодо бразильця Тайсона на матчі "Шахтар" - "Динамо"

ФК "Шахтар" після матчу засудив і закликав зупинити прояви расизму і нетерпимості на стадіонах

"10 листопада під час гри на стадіоні "Металіст" майже 20 уболівальників футбольного клубу "Динамо" вигукували непристойні гасла на адресу гравців "Шахтаря". На 75 хвилині футбольний матч було зупинено", - повідомляє прес-служба поліції Харківської області у вівторок.

Поліція Харківської області відкрила кримінальне провадження за фактом можливих проявів расизму під час футбольного матчу 14-го туру Української прем’єр-ліги між "Шахтарем" і "Динамо" щодо капітана донецької команди Тайсона, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"10 листопада під час гри на стадіоні "Металіст" майже 20 уболівальників футбольного клубу "Динамо" вигукували непристойні гасла на адресу гравців "Шахтаря". На 75 хвилині футбольний матч було зупинено", - повідомляє прес-служба поліції Харківської області у вівторок.

Так, поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст.161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України.

Наразі матеріали кримінального провадження направлено до прокуратури Харківської області для вирішення питання щодо можливої зміни підслідності.

Як повідомлялося, 10 листопада донецький "Шахтар" обіграв "Динамо" з рахунком 1:0 в чемпіонаті України і відірвався від киян на 13 очок у турнірній таблиці. На 82-й хвилині після вигуків уболівальників "Динамо", які він вважав образливими, бразильський півзахисник "Шахтаря" Тайсон показав непристойний жест трибунам. Після цього інциденту арбітр на кілька хвилин вивів команди з поля і перервав матч. Потім гра все-таки продовжилася, а Тайсона видалили з поля.

ФК "Шахтар" після матчу засудив і закликав зупинити прояви расизму і нетерпимості на стадіонах.

Київське "Динамо" зі свого боку заявило, що виступає проти проявів расизму і нетерпимості на стадіонах, і закликає не поспішати з обвинуваченнями на адресу своїх уболівальників за те, що сталося під час матчу 10 листопада проти "Шахтаря" до проведення розслідування.

11 листопада Українська асоціація футболу (УАФ) пообіцяла ретельно розглянути можливі прояви расизму під час матчу 14-го туру УПЛ між "Шахтарем" і "Динамо" щодо капітана донецької команди Тайсона.

Нагадаємо, що п'ятьох болгарських фанатів заарештували за расизм на матчі Болгарія-Англія