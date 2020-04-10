Поліція за добу відкрила 8 кримінальних проваджень через порушення виборчого процесу в Україні

Українські поліцейські за минулу добу (3 жовтня) почали розслідування восьми кримінальних проваджень, пов'язаних з порушеннями виборчого процесу.

Як повідомляє в неділю управління комунікації Національної поліції України, упродовж доби в поліцію надійшло 116 заяв і повідомлень, пов'язаних з порушеннями виборчого законодавства. Найбільше повідомлень зафіксовано в Одеській області - 19, по 14 - у Дніпропетровській та Київській, 11 - у Донецькій, 9 - у Києві, 7 - у Чернівецькій області, передає "Інтерфакс-Україна".

Загалом із 5 вересня (з початку виборчого процесу) територіальні органи Нацполіції зареєстрували 2393 заяви та повідомлення, пов'язані з виборчим процесом.

За цей період до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про 190 кримінальних правопорушень: 101 - пов'язане з порушенням виборчого законодавства, 85 - пов'язані з виборчим процесом.

Складено 395 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов'язаних із виборчим процесом.

Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня.

Нагадаємо, що раніше СБУ заявила про викриття російських ботоферм у Києві та Запоріжжі: хотіли вплинути на місцеві вибори.