Поліція за добу відкрила 8 кримінальних проваджень через порушення виборчого процесу в Україні
Як повідомляє в неділю управління комунікації Національної поліції України, упродовж доби в поліцію надійшло 116 заяв і повідомлень, пов'язаних з порушеннями виборчого законодавства. Найбільше повідомлень зафіксовано в Одеській області - 19, по 14 - у Дніпропетровській та Київській, 11 - у Донецькій, 9 - у Києві, 7 - у Чернівецькій області, передає "Інтерфакс-Україна".
Загалом із 5 вересня (з початку виборчого процесу) територіальні органи Нацполіції зареєстрували 2393 заяви та повідомлення, пов'язані з виборчим процесом.
За цей період до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про 190 кримінальних правопорушень: 101 - пов'язане з порушенням виборчого законодавства, 85 - пов'язані з виборчим процесом.
Складено 395 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов'язаних із виборчим процесом.
Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня.
Нагадаємо, що раніше СБУ заявила про викриття російських ботоферм у Києві та Запоріжжі: хотіли вплинути на місцеві вибори.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Миколаївську печеру-каменярню відкриють для відвідувачів
- ФОТО NASA виявила на Бенну частини іншого астероїда
- ВІДЕО В Україні за рік удвічі зросла кількість випадків домашнього насильства
- Все про IT-бізнес, заробіток та інвестиції
- Тривимірний друк всередині тіла може зафіксувати виразки шлунку