ПОЛІТИКА НОВИНИПравоохоронці затримали 23-річного громадянина Росії, підозрюваного у нападі на народного депутата Віталія Купрія в Гостомелі Київської області.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Поліція затримала нападника на депутата Купрія - це росіянин з посвідкою на проживання в Україні
"Наразі працівники поліції встановлюють усі обставини нападу та мотиви правопорушення"
Віталій Купрій. Фото: Віталій Купрій/facebook.com
За даними правоохоронців, чоловік має посвідку на проживання в Україні, інформує "Громадське".
Фото:Нацполіція
Також поліція знайшла автомобіль, на якому втекли нападники. Його вилучили у якості речового доказу.
Фото:Нацполіція
"Наразі працівники поліції встановлюють усі обставини нападу та мотиви правопорушення", - зазначили у поліції.
За фактом нападу порушена справа за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу.
Нагадємо, що у Київській області поліція оголосила план "Перехоплення" через напад на народного депутата. Розшукується сірий "Опель" на європейських номерах.
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