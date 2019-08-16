Поліція затримала нападника на депутата Купрія - це росіянин з посвідкою на проживання в Україні "Наразі працівники поліції встановлюють усі обставини нападу та мотиви правопорушення"

Правоохоронці затримали 23-річного громадянина Росії, підозрюваного у нападі на народного депутата Віталія Купрія в Гостомелі Київської області.

Віталій Купрій. Фото: Віталій Купрій/facebook.com

За даними правоохоронців, чоловік має посвідку на проживання в Україні, інформує "Громадське".

Фото:Нацполіція Також поліція знайшла автомобіль, на якому втекли нападники. Його вилучили у якості речового доказу.

Фото:Нацполіція "Наразі працівники поліції встановлюють усі обставини нападу та мотиви правопорушення", - зазначили у поліції. За фактом нападу порушена справа за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу. Нагадємо, що у Київській області поліція оголосила план "Перехоплення" через напад на народного депутата. Розшукується сірий "Опель" на європейських номерах.

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