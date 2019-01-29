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Політв'язень Сущенко залишив книжки для моряків у бібліотеці СІЗО "Лефортово", - правозахисниця

"До снігу я вже звик, стараюсь гуляти постійно. Зараз стало тепліше, ніж напередодні Нового року"
Політв'язень Роман Сущенко залишив книги військовополоненим морякам у бібліотеці у СІЗО "Лефортово".
Політв Фото: ukrinform.ua

Про це він написав у листі російській правозахисниці Ользі Мазуровій, повідомляє "Громадське".

Також у листі Мазуровій Сущенко зазначив, що бачився з близькими.

"До снігу я вже звик, стараюсь гуляти постійно. Зараз стало тепліше, ніж напередодні Нового року", - написав політв'язень.

Також він подякував всім за участь у долі українських моряків військовополонених.

"Нехай не втрачають час, запишуться в бібліотеку СІЗО "Лефортово" і візьмуть книжки почитати. Я для них там залишив повну збірку Івана Франка (нехай "Захар Беркут" буде першим), Річарда Баха "Ілюзії", Жана-Крістофа Гранже "Братерство каменю", Деніела Кіза "Квіти для Елджернона", Пола Хокінса "Дівчина в потязі", і Кена Фоллетта «Смерть Гігантів", - написав Сущенко.

Нагадаємо, що Міністр закордонних справ Данії Андерс Самуельсен закликав Євросоюз у вівторок ввести санкції проти Росії через протистояння в Азовському морі і незаконне утримання українських моряків.

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29 01 2019 22:13
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