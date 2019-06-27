Політв’язеню Євгенові Панову не надають меддопомоги та тримають в інформаційній ізоляції, - Денісова

Незаконного утримуваний Росією український політв’язень Євген Панов, засуджений до 8 років суворого режиму колонії за так званою "справою диверсантів", не отримує медичної допомоги

Крім того Панов перебуває в інформаційній ізоляції — йому заборонено отримувати періодику.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що звернулася до Уповноваженого з прав людини в Росії Тетяни Москалькової "забезпечити дотримання прав українського громадянина Євгена Панова, а також сприяти в наданні йому належної медичної допомоги офтальмолога, окуліста, невролога та стоматолога", йдеться в "Громадське".

Денісова, з посиланням на слова адвоката, який побував у колонії Омська №6, де утримують Панова, повідомила, що "Євген скаржиться на погіршення зору, постійний головний біль, проблеми із зубами. Медична допомога вчасно не надається. Харчується Євген з проміжками у 15 годин.

Тривале перебування в стані голоду створює додаткові ризики для здоров’я. Євген, опинився ще й в інформаційній ізоляції — йому заборонено отримувати періодику".

Брат Євгена, Ігор Котелянець, розповів, що у колонії Панов дуже схуд. Також він повідомив, що нещодавно до Панова приходили представники ФСБ. "… навішали лапши, що всі в'язні зобов'язані проходити поліграф. Посадили, почали ставити питання про політику, після яких Женя відмовився від спілкування, встав і вийшов. Недоспецагенти не стали примушувати, убігли. Бо знають, що незаконно. Думали всі будуть тремтіти від одного їх погляду", — зазначив Котелянець.

Брат Євгена також розповів, що через скло будки, але він прочитав "всі 40 аркушів роздрукованих фб-привітань, які ви залишали під вітальним постом в Женін день народження. В листах раніше він часто вживав оце "якщо мене хтось ще пам'ятає"".

Лист Панову можна відправити за адресою:

Панову Е.А. 06.06.1977 г.р. 2 отряд, ФКУ ИК №6 УФСИН России по Омской области, г.Омск, ул.10 лет Октября, д.176, 644009, Российская Федерация.

Нагадаємо, у грудні 2018 року родичі чи адвокати кілька разів повідомляли про етапування російськими силовиками Євгена Панова то з Росії до Криму, то знову з Криму до Росії.

Федеральна служба безпеки Росії в серпні 2016 року оголосила про затримання в окупованому Криму групи "українських диверсантів", які нібито готували теракти на півострові. Затриманих деякий час утримували в московському СІЗО в Лефортові, після чого повернули з Росії до Криму.

Російські спецслужби стверджували, що затримані Євген Панов і Андрій Захтей були членами "групи диверсантів", яка "планувала здійснити теракти" на об’єктах туристичної і соціальної інфраструктури Криму.

Влада України заперечує російські звинувачення на адресу українців і називає ці звинувачення провокацією російських спецслужб.

13 липня 2018 року підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму засудив Панова до 8 років колонії суворого режиму. Він відмовився від угоди зі слідством. Захист українця оскаржив вирок.

Панова етапували до Москви 9 жовтня, його справу передали до Верховного суду Росії для розгляду апеляції.

Верховний суд Росії 25 жовтня залишив вирок Панову без змін, хоча обвинувачення просило суд збільшити Панову термін до 10 з половиною років.

Також, Петро Порошенко обговорив у Стамбулі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом шляхи звільнення незаконно ув'язнених українських громадян з російських в’язниць.

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