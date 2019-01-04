Політична боротьба у другому турі виборів не має перейти в політичну війну, - Яценюк

"Країна сьогодні воює на зовнішньому фронті проти російської агресії. Тому політична боротьба - це нормально. Але треба не допустити політичної війни", - наголосив лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк.

Переможці першого туру президентських виборів будуть жорстко боротися за електорат, за кожен голос", підкреслив він: "Дуже важливо, щоб ця політична боротьба не перейшла в політичну війну".

"Країна сьогодні воює на зовнішньому фронті проти російської агресії. Тому політична боротьба - це нормально. Але треба не допустити політичної війни", - наголосив Арсеній Яценюк в ефірі програми "Головна тема. Вибір" на ТРК "Україна" у вечір першого туру виборів Президента України 31 березня.

"(Необхідно) готуватися до того, що треба потиснути руку переможцю президентських виборів", - сказав Арсеній Яценюк.

"У жодного кандидата сьогодні немає 50%. І за три тижні треба зробити максимум для того, щоби ті виборці, які за них не проголосували, прийшли на виборчі дільниці й віддали голос саме за цього кандидата".

Арсеній Яценюк наголосив, що це складне завдання для переможців першого туру перегонів: "Для обох кандидатів це складне завдання. Ще ніхто вибори не виграв. За три тижні дуже багато різних цікавих речей почуємо".

Він наголосив на важливості того, аби кандидати не "переходили червоних ліній": "Якщо ти думаєш, що перейшов червону лінію по відношенню до опонента, - так до тебе дві червоні лінії перейдуть. І немає чого ображатися. Тобто треба утримуватися в правилах. Правилах достойної боротьби. Так, жорсткої, але достойної боротьби".