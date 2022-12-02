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ПОЛІТИКА НОВИНИ

Політичним партіям виділили майже 200 мільйонів: кому нічого не дісталось

Національне агентство з запобігань корупції направило чотирьом політичним партіям, які представлені у парламенті, на фінансування статутної діяльності у першому кварталі 2022 року 195,5 млн грн.
Політичним партіям виділили майже 200 мільйонів: кому нічого не дісталось Фото: з відкритих джерел
Про це свідчать дані єдиного веб-порталу використання публічних коштів spending.gov.ua
 
Найбільше отримала партія "Слуга народу". Платники податків профінансували найбільшу політичну силу представлену у Верховній Раді на 109,7 млн грн.
 
"Опозиційна платформа – за життя", яка на виборах 2019 року посіла друге місце, отримала на січень-березень поточного року 33,2 млн грн.
 
Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Юлії Тимошенко та "Європейська солідарність" Петра Порошенка отримали по 20,8 млн грн та 20,6 млн грн. Примітно, що останній НАЗК направило додаткові 11,07 млн грн.
 
У Верховній Раді представлені 5 політичних сил. Коштів від НАЗК не отримала партія "Голос".
 
Річ у тім, що у січні 2021 року агенція призупинила надходження коштів до партії через виявлені порушення у звітах. Претензії до "Голосу" дві: щодо оформлення угод та актів виконаних робіт у підрядників та сплати "Голосом" орендної плати за офіси трьох територіальних організацій.
 
Рішення НАЗК партія оскаржує в судовому порядку. До остаточного ухвалення остаточного рішення фінансування "Голосу" з державного бюджету призупинено.
 
В законі "Про державний бюджет на 2022 рік" на фінансування політичних партій планують виділити рекордні 886 млн грн. За розрахунками "Чесно" з цієї суми "Голос" повинен отримати близько 103,5 млн грн.
 
Нагадуємо: 
 
Відповідно до закону "Про політичні партії в Україні" партії мають право відмовитися від державного фінансування на один, два три квартали або цілий рік. Однак жодна із сил цього не зробила.
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12 02 2022 13:26
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