Політики зі США тиснуть на Зеленського щодо мобілізації українців із 18 років – радник глави ОПУ

"Аргумент партнерів такий: коли була війна США у Вʼєтнамі, туди забирали з 19 років", - зазначив Лещенко.

Американські політики з обох партій тиснуть на Володимира Зеленського у питанні, чому в Україні не проводять мобілізацію тих, кому від 18 до 25 років. Цю інформацію, які раніше поширила низка медіа.

Про це говорить і радник керівника Офісу Президента Сергій Лещенко.

"Аргумент партнерів такий: коли була війна США у Вʼєтнамі, туди забирали з 19 років. Тому американці натякають: самої лише західною зброєю недостатньо, треба мобілізація з 18 років", - додав Лещенко.

Радник глави ОПУ запевнив, що "Зеленський не продавився, і продовжує переконувати політиків з обох партій давати зброю без зміни призовного віку".