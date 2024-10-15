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Політики зі США тиснуть на Зеленського щодо мобілізації українців із 18 років – радник глави ОПУ

15 жовтня 2024, 18:56
Політики зі США тиснуть на Зеленського щодо мобілізації українців із 18 років – радник глави ОПУ
Фото: Генштаб ЗСУ
"Аргумент партнерів такий: коли була війна США у Вʼєтнамі, туди забирали з 19 років", - зазначив Лещенко.
Американські політики з обох партій тиснуть на Володимира Зеленського у питанні, чому в Україні не проводять мобілізацію тих, кому від 18 до 25 років. Цю інформацію, які раніше поширила низка медіа.
 
Про це говорить і радник керівника Офісу Президента Сергій Лещенко.
 
"Аргумент партнерів такий: коли була війна США у Вʼєтнамі, туди забирали з 19 років. Тому американці натякають: самої лише західною зброєю недостатньо, треба мобілізація з 18 років", - додав Лещенко.
 
Радник глави ОПУ запевнив, що "Зеленський не продавився, і продовжує переконувати політиків з обох партій давати зброю без зміни призовного віку".
війна в Україніросія окупантимобілізація

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