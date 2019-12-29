Полонених з окупованого Луганська повезли до місця обміну, з "Борисполя" вилетів спецборт
Водночас з аеропорту "Бориспіль" вилетів спеціальний військовий борт, повідомляє шеф-редактор LB.ua Соня Кошкіна.
За інформацією Кобцевої, остаточні списки погодили вчора. Обмін відбудеться на пропускному пункті "Майорськ". - для звичайних громадян сьогодні він закритий "з технічних причин".
Представниця бойовиків заявила, що "у зв'язку з тим, що частина обмінюваних людей може відмовитися перетинати лінію зіткнення в процесі обміну, точна формула обміну буде відома лише в момент обміну".
Як повідомлялося, лідери країн "нормандської четвірки" (Україна, Німеччина, Франція, РФ) домовилися у Парижі у понеділок про сприяння обміну сторонами конфлікту всіх утримуваних до 31 грудня цього року.
Нагадаємо, що бойовики терористичного угруповання "ДНР" засудили до 15 років позбавлення волі українського журналіста, автора колонок для проєкту "Радіо Свобода Донбас.Реалії" Станіслава Асєєва.
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