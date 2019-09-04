Половина виборців Ляшка живуть в селах, а найстарші виборці у Бойка, - екзит-пол

Виборці лідера першого туру, Володимира Зеленського, зосереджені в центрі на півдні

Понад половина виборців кандидата в президенти Олега Ляшка живе в селах, а найстарші серед інших кандидатів виборці у Юрія Бойка.

Такі особливості електорату кандидатів визначив Національний екзит-пол, який опитував громадян на виході з дільниць. Що ще показали результати опитування?

Освіта

Найбільше людей з вищою та незакінченою вищою освітою серед виборців глави СБУ часів Кучми Ігоря Смешка - 54%. Дещо менше у Петра Порошенка - 49%. Найменше - у лідера "Радикальної партії" Олега Ляшка, 17%.

Чоловіки та жінки

Найбільше чоловіків серед виборців Гриценка та Кошулинського - 53% та 52% відповідно. А жінок найбільше серед електорату Шевченка, Вілкула, Ляшка, Тимошенко та Бойка.

Вік

Понад половина виборців Зеленського входять до категорії 18-40 років. А найстарший електорат у Бойка - 73% виборців, старших за 50 років.Також багато виборців, старших 50 років, у Тимошенко, Ляшка та Смешка.

Регіон і населений пункт

Виборці екс-директора "Буковелю" Олександра Шевченка та лідера націоналістів Руслана Кошулинського живуть здебільшого на заході, виборці лідера "Громадянської позиції" Анатолія Гриценка, Юлії Тимошенко, Ігоря Смешка, Петра Порошенка та Олега Ляшка - на заході та в центрі. А виборці Юрія Бойка та Олександра Вілкула - на сході.

Виборці лідера першого туру, Володимира Зеленського, зосереджені в центрі на півдні.

Якщо ж говорити про населені пункти, то виборці Ляшка здебільшого живуть у селах (62% виборців), також великий відсоток сільського електорату в Тимошенко - 43%.

А вагома частина виборців Порошенка (41%) та Смешка (43%) живе в обласних центрах.

Екзит-пол надав такі дані, виходячи з опитування 19 453 виборців, які голосували на 400 виборчих дільницях.