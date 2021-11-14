Польща: білоруси готують мігрантів до великого прориву кордону, видають інструкції та газ

"Видно, що білоруська сторона готується до великої спроби форсування кордону. Наші сили готові до дій"

Польська прикордонна служба вважає, що білоруська сторона у неділю готує мігрантів для здійснення великої спроби прориву кордону.

Про це Прикордонна служба Польщі повідомила у своєму Twitter-акаунті, пише "Європейська правда".

"Після "тихої" ночі на околицях табору в Кузниці зараз ми спостерігаємо, що в цьому місці перебуває все більше груп озброєних офіцерів білоруських служб. Ми помічаємо переміщення серед мігрантів. Також з’явився фургон для телетрансляції", - йдеться у повідомленні польських прикордонників.

Вони також розповіли, що деякі намети у таборі починають зникати, а іноземці отримують інструкції, обладнання та газ від білоруських служб.

"Видно, що білоруська сторона готується до великої спроби форсування кордону. Наші сили готові до дій", - йдеться у повідомленні прикордонників.

За останню добу було зафіксовано 223 спроби незаконного перетину кордону з Білоруссю до Польщі, повідомили в прикордонному нацштабі в неділю.

Нагадаємо, що Польський парламент затвердив план будівництва стіни на кордоні з Білоруссю вартістю 1,6-млрд злотих (350 мільйонів євро).