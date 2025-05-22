Польща будує електронне загородження по річці Буг на кордоні з білоруссю
22 травня 2025, 21:07
Фото: delfi.lv
Електронний брандмауер буде повністю готовий до 20 липня.
У Люблінському воєводстві Польщі, на водній ділянці кордону з білоруссю, триває будівництво електронного бар'єру.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ і адміністрації Томаш Семоняк, передає "Інтерфакс-Україна".
"На польсько-білоруському кордоні в Люблінському воєводстві ведуться роботи зі зведення електронного загородження на прикордонній річці Буг. Електронний брандмауер буде повністю готовий до 20 липня. Це надзвичайно важливий інструмент для забезпечення безпеки кордону", - зазначив Семоняк.
ЗМІ повідомляють, що загородження містить близько 1,8 тисячі щогл із камерами, 4,5 тисячі камер цілодобового і тепловізійного спостереження, а також спеціальних датчиків, що забезпечують виявлення різних фізичних характеристик об'єктів.