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Польща, Чехія та Словаччина виступили за гарантії безпеки для України до вступу в НАТО

24 квітня 2023, 19:45
Польща, Чехія та Словаччина виступили за гарантії безпеки для України до вступу в НАТО
Фото: з вільного доступу
На думку прем'єрів, на майбутньому саміті НАТО у Вільнюсі "доведеться відповісти на складні, але неминучі питання про майбутнє Альянсу, в тому числі про його ставлення до України та майбутню стратегію щодо росії".

Прем'єр-міністри Польщі, Чехії та Словаччини вважають, що зараз не надто рано планувати післявоєнні гарантії безпеки України, адже "не буде ніяких інвестицій і сталого відновлення в Україні, якщо вона не буде здатна захистити себе від майбутньої агресії".

Про це йдеться у  матеріалі Foreing Affairs.

На думку прем'єрів, на майбутньому саміті НАТО у Вільнюсі доведеться говорити про ставлення Альянсу до України та майбутню стратегію щодо росії.

Вони нагадали, що у 2008 році союзники вирішили, що майбутнє України (як і Грузії) має бути пов'язане з членством в НАТО.

"Зараз настав час для Альянсу окреслити чіткий і надійний шлях до членства України, якщо і коли Київ забажає і коли дозволять умови. А до того часу ми повинні бути готові надати гарантії безпеки, окрім політичних запевнень, які не дозволять Україні раз і назавжди стати "сірою зоною", - йдеться у статті.

За словами прем'єрів, "сірі зони" створюють можливості для авторитарних режимів сіяти нестабільність і посилювати напруженість.

ПольщаНАТОУкраїна в НАТОвійна в Українігарантії безпеки

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