Польща депортує 57 українців через скандал на концерті Макса Коржа у Варшаві

12 серпня 2025, 16:09
Польща депортує 57 українців через скандал на концерті Макса Коржа у Варшаві
Фото: Miejski Reporter
Через інциденти на концерті під загрозою депортації також шестеро білорусів

У Варшаві проти 63 осіб, які брали участь у заворушеннях на концерті білоруського репера Макса Коржа, відкрито провадження про їх примусове або добровільне виселення з країни.

Про це повідомив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, якого цитує TVN24.
 
Туск уточнив, що серед цих 63 осіб — 57 громадян України та шість білорусів. Він зазначив, що "суди відреагували дуже швидко".
 
Під час концерту, який відбувся в суботу, на стадіоні виникли сутички між фанатами та охороною, а також було зафіксовано використання піротехніки — димових шашок і фаєрів. У соціальних мережах поширилися відео, на яких видно, як частина відвідувачів перестрибувала через бар’єри, щоб потрапити на сцену.
 
Крім того, на заході було помічено заборонений у Польщі прапор Української повстанської армії (УПА). Представник поліції Роберт Шумята повідомив, що "ми бачили в медіа, що з’явилися, можливо, заборонені законом символи, які пропагують тоталітарний режим". Він додав, що "ми зібрали весь доказовий матеріал і передали його до прокуратури, щоб отримати правову оцінку і з’ясувати, чи мало місце злочин".
 
Учасник концерту Дмитро, який тримав заборонений прапор, вибачився за свій вчинок у соцмережах. У відеозверненні він заявив:
 
"Хочу звернутися до всіх, кого могло образити те, що сталося під час концерту у Варшаві. Я знаю, що в моїй рідній країні, в Україні, щодня гинуть люди. Тому я розумію, що ворожнеча та ненависть ні до чого доброго не приведуть. Я не хотів викликати негативних емоцій. Прапор, який я тримав, був для мене символом підтримки українців. Я не мав жодного стосунку до пропаганди будь-якого режиму. Я хотів лише нагадати про російську агресію і підтримати наших воїнів", — сказав він.
 
Він також додав: "Якщо хтось почувався скривдженим, я перепрошую. Я вдячний усім полякам, які допомагають українцям і продовжують це робити".

 

