Польща готова до "нестандартних" дій, якщо Німеччина буде проти передачі танків Україні

Шольц заявив, що Німеччина не дозволить союзникам відправляти в Україну танки німецького виробництва, якщо США не надішлють свої

Польща готова піти на "нестандартні" дії, якщо Німеччина виступить проти відправки танків Leopard 2 в Україну, заявив сьогодні заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський радіо RMF FM.

На запитання, чи буде відправка танків в Україну можлива навіть за протидії Німеччини, пан Яблонський сказав: "Я думаю, що якщо буде сильний опір, ми будемо готові вдатися навіть до таких нестандартних дій... але давайте не зациклюватися на фактах".

У середу з’явилися повідомлення про те, що Німеччина не дозволить союзникам відправляти в Україну танки німецького виробництва, якщо США не надішлють свої.

А вчора Матеуш Моравецький, прем’єр-міністр Польщі, заявив, що він "помірно песимістично" налаштований щодо того, що Берлін надасть дозвіл іншим країнам відправляти в Україну танки німецького виробництва.

Пан Моравецький сказав, що він скептично ставиться до того, що танки "Леопард-2" дійдуть до України, охопленої війною.