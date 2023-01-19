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ПОЛІТИКА

Польща готова відправити танки в Україну і без згоди Німеччини, заявив прем'єр Матеуш Моравецький – Politico

19 січня 2023, 17:12
Польща готова відправити танки в Україну і без згоди Німеччини, заявив прем'єр Матеуш Моравецький – Politico
Фото: з вільних джерел
"Тут згода є другорядною", — сказав Моравецький.

Польща готова сама відправити танки в Україну, навіть без дозволу Німеччини, заявив у середу прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, пише Politico.

Польща пообіцяла відправити Україні 14 танків Leopard 2. Але оскільки танки німецького виробництва, для цього потрібне схвалення Берліна, яке ще має надати канцлер Олаф Шольц.

"Тут згода є другорядною", – сказав Моравецький суспільному радіомовленню Польщі, повертаючись із Давосу, де він був на Всесвітньому економічному форумі.

Кілька європейських союзників Німеччини просили Берлін схвалити реекспорт своїх танків Leopard 2 в Україну, але сам німецький уряд чекає, що Сполучені Штати зроблять перший крок.

"Найголовніше, щоб німці якнайшвидше запропонували свої сучасні танки, свою сучасну техніку, тому що від цього може залежати здатність захищати свободу в Україні та безпека всієї Європи", – підкреслив польський прем'єр.


УкраїнавійнаПольщатанки

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