Польща і країни Балтії виділять €600 млн на захист електромереж від диверсій кремля

Третина коштів буде спрямовано в Естонію.

Оператори великих передавальних мереж Естонії, Латвії, Литви і Польщі склали список різних проектів вартістю 600 млн євро, які спрямовані на підвищення безпеки найважливішої енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляє естонський мовник ERR.

Проєкти мають бути підтримані Фондом згуртування Європи.

"В рамках цієї субсидії акцент зроблено на заходах щодо запобігання всім видам атак. Зокрема, це стосується створення додаткових інструментів безпеки для нового майна, придбаного в процесі синхронізації, таких як лінії та синхронні компенсатори", - заявив голова правління естонської енергетичної компанії Elering Калле Кільк.

Він додав, що буде створено інструменти, які допоможуть контролювати систему, вирішувати позаштатні ситуації і фізично запобігати будь-яким порушенням у мережі".

Калле Кільк не надав інформації щодо того, що саме буде закуплено і розроблено.

Проте він зазначив що, наприклад, знадобиться більш надійний захист від безпілотників.

Комапнія Elering хоче створити потенціал для виявлення і відбиття дронів.

Остаточна заявка на участь у програмі Фонду згуртування Європи перебуває в процесі підготовки, тому Кільк зазначив, що загальна вартість проєктів - 600 мільйонів євро - поки що попередня.

За його словами, третина коштів буде спрямовано в Естонію. Більшу частину решти коштів буде розподілено між Латвією та Литвою, а якісь інвестиції спрямують до Польщі.

Раніше Польща заявила, що готова замінити Словаччину в постачанні електроенергії Україні.

Польський уряд готовий збільшити внутрішнє виробництво електроенергії, щоб компенсувати будь-який дисбаланс, який може виникнути в українській енергосистемі в разі такого кроку Словаччини, заявив високопосадовець, який побажав залишитися анонімним.