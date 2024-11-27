Польща ініціює програму "морського патрулювання" для захисту Балтійського моря від російських загроз

Туск наголосив, що ініціатива стане "спільним проектом" країн, що мають вихід до Балтійського моря, які однаково відчувають загрозу з боку росії.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив про намір запустити програму "морського патрулювання" для забезпечення безпеки Балтійського моря від російських загроз.

Про це повідомляє Politico.

Туск наголосив, що ініціатива стане "спільним проектом" країн, що мають вихід до Балтійського моря, які однаково відчувають загрозу з боку росії.

За його словами, "єдина Європа" може протистояти росії, яка в такому разі виявляється "технологічним, фінансовим та економічним карликом". Однак він зазначив, що в умовах розділеної Європи росія стає загрозою для кожної окремої країни.

Програма обговорюється на тлі нещодавнього інциденту з обривом підводних телекомунікаційних кабелів між Фінляндією, Німеччиною, Швецією та Литвою.

За даними розслідування, до пошкодження може бути причетне китайське судно, яке вийшло з росії і пройшло через Балтійське море. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус назвав цей інцидент "саботажем", але москва відкидає звинувачення, вважаючи їх "сміховинними". Пекін також заперечує свою причетність.

Балтійське море, стратегічно важливий регіон, оточене дев'ятьма країнами, включно з росією, чиї військово-морські сили базуються в Санкт-Петербурзі та Калінінграді.

Раніше колишній міністр оборони Швеції Мікаель Бюден попереджав, що кремль прагне посилити контроль над цим регіоном, і закликав не допустити перетворення моря на "майданчик для залякування членів НАТО".

Підводний кабель C-Lion1, що зв'язує Фінляндію та Німеччину через Балтійське море, виявився пошкодженим. Зв'язок перервано, а причини інциденту поки не встановлено.

За інформацією оператора, розпочато ремонтні роботи, які можуть тривати від 5 до 15 днів. Цей кабель протяжністю 1173 км з'єднує Гельсінкі та Росток і з 2016 року є єдиним прямим маршрутом між Фінляндією та Центральною Європою.

Крім того, у Балтійському морі зафіксовано пошкодження ще одного підводного кабелю, який з'єднує Литву та Швецію. Інцидент стався вранці 17 листопада близько 10:00.