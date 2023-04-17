Матеріали:
Теми:

Польща, Литва та Естонія представили в ЄС пропозиції щодо 11 - го пакету санкцій проти росії

17 квітня 2023, 21:50
Польща, Литва та Естонія представили в ЄС пропозиції щодо 11 - го пакету санкцій проти росії
Фото: expres.ua
У пакет пропонують включити санкції проти "Росатому".

Польща, Литва та Естонія направили до Єврокомісії та країн ЄС пропозицію щодо 11-го пакету санкцій проти росії. Він містить додаткові заборони на експорт, які скасовують існуючі винятки та відступи, а також заборони на імпорт та транзит через територію росії.

Про це повідомляє "Польське радіо".

Три країни запропонували повну заборону на експорт товарів подвійного призначення та високотехнологічних товарів, тим самим усунувши існуючі винятки.

У документі також згадуються необхідні додаткові обмеження на імпорт у сталеливарному секторі, санкції на імпорт алмазів або зрідженого нафтового газу зросії та подальші обмеження на експорт товарів та технологій, які використовуються у виробництві дронів.

Серед зібраних пропозицій є й ті, що стосуються санкцій у ядерній сфері – кілька днів тому ці три країни плюс Латвія подали окремий документ щодо цього.

Тепер у документі три країни коротко пишуть про правило 3 x no – жодних нових контрактів із Росатомом, жодних інвестицій у російську цивільну атомну енергетику та жодного імпорту збагаченого урану з росії.

Серед іншого також пропонується заборонити транзит черезросію товарів та технологій, які можуть сприяти її військово-технічному зміцненню та збільшенню промислового потенціалу, а також товарів та технологій, що використовуються в авіації та космічній промисловості. Звучить заклик до санкцій щодо лазерної галузі або заборони використання ІТ-підтримки.

ПольщаЛитваЕстоніясанкціі проти росіївійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Наближається контрнаступ України. Її західні союзники прагнуть успіху, але не надто сильно – The Economist
Політика
Наближається контрнаступ України. Її західні союзники прагнуть успіху, але не надто сильно – The Economist
17 квітня 2023, 17:03
Великий український наступ. Стратегії сторін – Лоуренс Фрідман
Політика
Великий український наступ. Стратегії сторін – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 17 квітня 2023, 13:57
Фіаско розвідки, яке нічого не змінить. Все вирішуватиметься на полі бою – Філліпс О'Брайен
Політика
Фіаско розвідки, яке нічого не змінить. Все вирішуватиметься на полі бою – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 17 квітня 2023, 10:14
Наразі наступ України неможливий. НАТО та Київ дали надто багато часу путіну для адаптації – Том Купер
Політика
Наразі наступ України неможливий. НАТО та Київ дали надто багато часу путіну для адаптації – Том Купер
16 квітня 2023, 11:20
Україна має йти шляхом Фінляндії у НАТО. Але Вашингтон і Берлін блокують його – Крісті Раік
Політика
Україна має йти шляхом Фінляндії у НАТО. Але Вашингтон і Берлін блокують його – Крісті Раік
Переклад iPress – 14 квітня 2023, 17:31
Відновленню не підлягає. російський спецназ виснажено, свідчить витік документів Пентагону – Washington Post
Cуспільство
Відновленню не підлягає. російський спецназ виснажено, свідчить витік документів Пентагону – Washington Post
Переклад iPress – 14 квітня 2023, 14:59
Захід підриває український контрнаступ ще до його початку. Наслідок – глобальна війна? – Ендрю А. Міхта
Політика
Захід підриває український контрнаступ ще до його початку. Наслідок – глобальна війна? – Ендрю А. Міхта
Переклад iPress – 14 квітня 2023, 11:43
F-16 не виправлять дисбаланс у повітрі. Бо до них треба надто багато всього плюс ракети – Том Купер
Технології
F-16 не виправлять дисбаланс у повітрі. Бо до них треба надто багато всього плюс ракети – Том Купер
Переклад iPress – 13 квітня 2023, 19:58
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється