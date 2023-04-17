Польща, Литва та Естонія представили в ЄС пропозиції щодо 11 - го пакету санкцій проти росії

У пакет пропонують включити санкції проти "Росатому".

Польща, Литва та Естонія направили до Єврокомісії та країн ЄС пропозицію щодо 11-го пакету санкцій проти росії. Він містить додаткові заборони на експорт, які скасовують існуючі винятки та відступи, а також заборони на імпорт та транзит через територію росії.

Про це повідомляє "Польське радіо".

Три країни запропонували повну заборону на експорт товарів подвійного призначення та високотехнологічних товарів, тим самим усунувши існуючі винятки.

У документі також згадуються необхідні додаткові обмеження на імпорт у сталеливарному секторі, санкції на імпорт алмазів або зрідженого нафтового газу зросії та подальші обмеження на експорт товарів та технологій, які використовуються у виробництві дронів.

Серед зібраних пропозицій є й ті, що стосуються санкцій у ядерній сфері – кілька днів тому ці три країни плюс Латвія подали окремий документ щодо цього.

Тепер у документі три країни коротко пишуть про правило 3 x no – жодних нових контрактів із Росатомом, жодних інвестицій у російську цивільну атомну енергетику та жодного імпорту збагаченого урану з росії.

Серед іншого також пропонується заборонити транзит черезросію товарів та технологій, які можуть сприяти її військово-технічному зміцненню та збільшенню промислового потенціалу, а також товарів та технологій, що використовуються в авіації та космічній промисловості. Звучить заклик до санкцій щодо лазерної галузі або заборони використання ІТ-підтримки.