Польща може відправити миротворців до України лише під егідою НАТО – спікер Сейму

Польща може відправити в Україну миротворців. Щоправда, це може відбутися тільки під егідою НАТО.

"На мій погляд, Польща має в першу чергу захищати свої інтереси в цьому плані. І ми повинні запитувати, звичайно, ми завжди запитуємо, що добре для України, але спочатку ми завжди повинні запитувати, що добре для Польщі. З польської точки зору, і ми про це неодноразово говорили, наша участь у різних видах військових дій в Україні може відбуватися лише під егідою НАТО та в структурах НАТО", - сказав спікер Сейму.

За його словами, якщо розглядати будь-яку участь Польщі на цьому етапі "немає іншої формули, крім НАТО, щоб це відбулося".

"Нам просто потрібна гарантія безпеки в таких ситуаціях. Якщо це справді механізм, який буде корисний Україні, який стабілізуватиме Україну, який відкриватиме нові перспективи для України, він має бути міцно вкорінений на мові, яку розуміє росія", - запевнив він.

Головня підкреслив, що росія розуміє одну мову - мову сили.

"І саме тут має стояти весь Альянс. росія сьогодні, і це ще один фактор, який сьогодні фігурує в усіх цих переговорах, перебуває в іншій ситуації, ніж це було тиждень тому. Я маю на увазі ситуацію в Сирії", - додав політик.