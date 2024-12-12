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Польща може відправити миротворців до України лише під егідою НАТО – спікер Сейму

12 грудня 2024, 14:33
Польща може відправити миротворців до України лише під егідою НАТО – спікер Сейму
Фото: reuters.com
Головня підкреслив, що росія розуміє одну мову - мову сили.
Польща може відправити в Україну миротворців. Щоправда, це може відбутися тільки під егідою НАТО.
 
Про це заявив спікер Сейма Шимон Головня, пише з посиланням на Rzeczpospolita.
 
"На мій погляд, Польща має в першу чергу захищати свої інтереси в цьому плані. І ми повинні запитувати, звичайно, ми завжди запитуємо, що добре для України, але спочатку ми завжди повинні запитувати, що добре для Польщі. З польської точки зору, і ми про це неодноразово говорили, наша участь у різних видах військових дій в Україні може відбуватися лише під егідою НАТО та в структурах НАТО", - сказав спікер Сейму.
 
За його словами, якщо розглядати будь-яку участь Польщі на цьому етапі "немає іншої формули, крім НАТО, щоб це відбулося".
 
"Нам просто потрібна гарантія безпеки в таких ситуаціях. Якщо це справді механізм, який буде корисний Україні, який стабілізуватиме Україну, який відкриватиме нові перспективи для України, він має бути міцно вкорінений на мові, яку розуміє росія", - запевнив він.
 
Головня підкреслив, що росія розуміє одну мову - мову сили.
 
"І саме тут має стояти весь Альянс. росія сьогодні, і це ще один фактор, який сьогодні фігурує в усіх цих переговорах, перебуває в іншій ситуації, ніж це було тиждень тому. Я маю на увазі ситуацію в Сирії", - додав політик.

 

НАТОсеймвійна в Україніросія окупанти

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