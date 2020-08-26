ВІДПОЧИНОК НОВИНИУкраїна наступного тижня може потрапити до списку країн, звідки тимчасово заборонені авіарейси до Польщі, через погіршення ситуації з коронавірусом.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Польща може заборонити авіарейси з України через погіршення ситуації з коронавірусом
Наступного разу список буде оновлюватися 1 вересня
Фото: Економічна правда
Напередодні Польща оновила список країн, звідки польоти тимчасово заборонені, починаючи з 26 серпня, повідомляє "Економічна правда". До нього увійшли 43 країни та території, де кількість заражень на 100 тисяч населення за останні 14 днів перевищує 50.
З країн Європи, у ньому - Боснія та Герцеговина, Чорногорія, Сербія, Косово, Північна Македонія, Молдова, Люксембург, з великих світових держав - США, Росія, Китай.
Наступного разу список буде оновлюватися 1 вересня.
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