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Польща може заборонити авіарейси з України через погіршення ситуації з коронавірусом

Наступного разу список буде оновлюватися 1 вересня
Україна наступного тижня може потрапити до списку країн, звідки тимчасово заборонені авіарейси до Польщі, через погіршення ситуації з коронавірусом.
Польща може заборонити авіарейси з України через погіршення ситуації з коронавірусом Фото: Економічна правда

Напередодні Польща оновила список країн, звідки польоти тимчасово заборонені, починаючи з 26 серпня, повідомляє "Економічна правда". До нього увійшли 43 країни та території, де кількість заражень  на 100 тисяч населення за останні 14 днів перевищує 50.

З країн Європи, у ньому - Боснія та Герцеговина, Чорногорія, Сербія, Косово, Північна Македонія, Молдова, Люксембург, з великих світових держав - США, Росія, Китай. 

Наступного разу список буде оновлюватися 1 вересня.

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26 08 2020 13:21
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