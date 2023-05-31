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ПОЛІТИКА

Польща надала Україні допомогу на суму до $8 млрд. Це дорівнює 1,5% ВВП країни

31 травня 2023, 15:29
Польща надала Україні допомогу на суму до $8 млрд. Це дорівнює 1,5% ВВП країни
Дуда підкреслив, що з початком війни поляки "дуже тепло" прийняли українців.

Польща на тлі повномасштабним вторгненням росії надала Україні у минулому році допомогу на суму до $8 млрд, що становить близько 1,5% ВВП країни.

Про це президент Польщі Анджей Дуда сказав у розмові з Алмаром Латуром, видавцем The Wall Street Journal.

Дуда підкреслив, що з початком війни поляки "дуже тепло" прийняли українців.

"Люди віддавали свої квартири, буквально ділилися хлібом. Польська держава взяла на себе певні витрати, ми підтримували наших підприємців, вкладали гроші. Ми підрахували, що вся допомога Україні у 2022 році становила близько 1,5% нашого ВВП, $7—8 мільярдів. Це великі гроші, ми не отримали за це європейську допомогу", – сказав польський президент.

За словами Дуди, у Польщі поважають українців, бо "вони працюють у всіх галузях, починаючи від елементарної роботи і закінчуючи технологіями найвищої якості».

"Сьогодні вони впливають на розвиток нашої економіки. Вони є важливою частиною нашого ринку праці, їх 2—3 мільйони", – додав президент Польщі.

Дуда також закликав не називати поразкою путіна вступ Фінляндії в НАТО. 

"путін ще не програв війни. Сподіваюся, програє. А поки маємо ситуацію, коли російський каток тисне Україну, щодня на фронті гинуть сотні людей, - наголошує Дуда. - росіян — понад 100 мільйонів, українців — менш ніж 40 мільйонів. Вже одна ця різниця показує, хто тут має перевагу. Для росіян людське життя нічого не означає, для українців кожне життя на вагу золота". 

Ба більше, росія - ядерна держава, у якої до того ж є гігантські запаси зброї. 

"Навіщо сміятися, що росія викочує танки 1960-х років? Кожен танк важить 50-60 тонн. Якщо він рушить – він розчавлює, незалежно від того, чи він сучасний", – зазначив президент Польщі.

Дуда наголосив, що програш росії у війні буде тоді, коли російська армія опиниться за кордонами України 1991-го. 

"Тоді ми скажемо, що вони нічого не отримали в результаті цієї війни, що їхній план поневолення України провалився, їхні імперські амбіції покарані, вони втратили сотні тисяч осіб", – підсумував політик.

ПольщаДУДА

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