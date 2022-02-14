ПОЛІТИКА НОВИНИПольський уряд поки не планує евакуації дипломатів з України, такі рішення прийматимуться тільки у разі крайньої необхідності.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Польща не планує евакуації дипломатів з Києва та Харкова
Коли ми були (з прем’єр-міністром. – Ред.) у Києві, ми дали чіткий сигнал, що такі рішення будуть прийматися у разі крайньої на те потреби
Фото: з вільних джерел
Про це заявив речник польського уряду Пьотр Мюллер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Polsat News.
Коли його запитали про вивезення дипломатів з України Мюллер зазначив, що "на цей момент такого рішення нема".
"Коли ми були (з прем’єр-міністром. – Ред.) у Києві, ми дали чіткий сигнал, що такі рішення будуть прийматися у разі крайньої на те потреби", – сказав він. Мюллер підкреслив, що польські дипломатичні місії відіграють важливу роль допомоги.
Варто зазначити, що у Польщі серед іншого є генконсульство у Харкові.
"На даний момент ми оприлюднили комюніке, в якому сказано, що якщо це не конче необхідно, то від поїздок до України слід утриматися", - сказав політик. Він наголосив, що якщо хтось зараз хоче виїхати з України, то це особисте рішення. Мюллер також нагадав, що в Україні проживає багато поляків, і це не люди, які перебувають там тимчасово, наприклад, з метою бізнесу чи туризму.
Нагадаємо, глава МВС Польщі Маріуш Камінський заявив, що у зв’язку з російською кризою країна готується до різних сценаріїв, в тому числі до напливу біженців з України.
Як відомо, протягом п’ятниці і вихідних десятки країн закликали своїх громадян терміново виїздити з України або зважити, чи варто їм залишатись надалі.
США та Канада переміщують свої посольства до Львова.
Україна протягом наступних 48 годин скличе зустріч з Росією та всіма державами-учасницями ОБСЄ у зв’язку з тим, що не отримала від РФ відповіді на запит за механізмом зменшення ризиків Віденського документа.
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14 02 2022 14:39 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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