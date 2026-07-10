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Польща не планує впускати російських спортсменів на ЧС-2027 з волейболу, попри рішення FIVB

10 липня 2026, 09:09
Польща не планує впускати російських спортсменів на ЧС-2027 з волейболу, попри рішення FIVB
Фото: з вільних джерел
Президент Федерації волейболу Польщі розкритикував рішення МОК щодо зняття обмежень з росіян.
Польща не планує впускати росіян на домашній ЧС-2027 з волейболу, попри рішення FIVB.
 
Про це пише Суспільне Спорт.
 
Президент Федерації волейболу Польщі Себастьян Свідерський розкритикував рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) зняти рекомендації щодо обмеженого допуску атлетів з росії до міжнародних змагань. 
 
Міжнародна федерація волейболу (FIVB) відновила росію у правах, дозволивши виступи на змаганнях без жодних обмежень.  Себастьян Свідерський заявив, що попри зняття санкцій з росії в середині FIVB, Польща має власні закони, згідно з якими наразі не планує допускати представників країни-агресора на територію своєї країни, а, відповідно, і до змагань, зокрема ЧС-2027.
 
"Занадто рано говорити про остаточні рішення. Ми також зв'язані рішеннями нашого уряду. Важко уявити, що росіяни приїжджають до Польщі без віз та дозволів на в'їзд. FIVB не може наказати нам порушувати наші національні закони. Оскільки це нове рішення, нам потрібен певний час, і нам потрібно розробити стратегію для вирішення цього питання", – зазначив президент Федерації волейболу Польщі.
 
Також Свідерський надіслав листи до FIVB та Європейської конфедерації волейболу, повідомивши, що польські команди не будуть брати участь на одних турнірах з російськими командами. 

 

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