Польща не планує впускати російських спортсменів на ЧС-2027 з волейболу, попри рішення FIVB

Польща не планує впускати росіян на домашній ЧС-2027 з волейболу, попри рішення FIVB.

Президент Федерації волейболу Польщі Себастьян Свідерський розкритикував рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) зняти рекомендації щодо обмеженого допуску атлетів з росії до міжнародних змагань.

Міжнародна федерація волейболу (FIVB) відновила росію у правах, дозволивши виступи на змаганнях без жодних обмежень. Себастьян Свідерський заявив, що попри зняття санкцій з росії в середині FIVB, Польща має власні закони, згідно з якими наразі не планує допускати представників країни-агресора на територію своєї країни, а, відповідно, і до змагань, зокрема ЧС-2027.

"Занадто рано говорити про остаточні рішення. Ми також зв'язані рішеннями нашого уряду. Важко уявити, що росіяни приїжджають до Польщі без віз та дозволів на в'їзд. FIVB не може наказати нам порушувати наші національні закони. Оскільки це нове рішення, нам потрібен певний час, і нам потрібно розробити стратегію для вирішення цього питання", – зазначив президент Федерації волейболу Польщі.

Також Свідерський надіслав листи до FIVB та Європейської конфедерації волейболу, повідомивши, що польські команди не будуть брати участь на одних турнірах з російськими командами.