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Польща не запросила на святкування початку головування Варшави в ЄС представників Угорщини

03 січня 2025, 15:33
Польща не запросила на святкування початку головування Варшави в ЄС представників Угорщини
Джерело: krymsos.com
На церемонію не запросили ані прем'єр-міністра, ані посла.
Польща вирішила не запрошувати посла Угорщини на церемонію, присвячену початку головування Варшави в Євросоюзі.
 
Про це повідомляє Reuters.
 
Як розповіла виданню заступниця міністра з європейських справ Польщі Магдалена Собков'як-Чарнецька, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан також не був запрошений на захід, що відбудеться у Великому театрі Варшави.
 
Зазначається, що приводом стало надання Будапештом притулку колишньому заступнику міністра юстиції Польщі Марчіну Романовському, який був затриманий у липні минулого року в рамках розслідування у справі щодо розкрадання державних коштів. Романовського швидко звільнили після того, як у Європейській правозахисній асамблеї заявили, що він має імунітет як член цього органу. Колишній міністр звинувачення на свою адресу відкидає.
 
"Коли ми запросили гостей на наш гала-концерт майже місяць тому, ми запросили весь дипломатичний корпус. Але після ситуації з міністром Романовським міністр закордонних справ Сікорський вирішив, що посол Угорщини сьогодні не бажаний гість у театрі", - сказала Собков’як-Чарнецька.
ЄСУгорщинавійна в Україніросія окупанти

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