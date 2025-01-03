Польща не запросила на святкування початку головування Варшави в ЄС представників Угорщини

На церемонію не запросили ані прем'єр-міністра, ані посла.

Польща вирішила не запрошувати посла Угорщини на церемонію, присвячену початку головування Варшави в Євросоюзі.

Як розповіла виданню заступниця міністра з європейських справ Польщі Магдалена Собков'як-Чарнецька, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан також не був запрошений на захід, що відбудеться у Великому театрі Варшави.

Зазначається, що приводом стало надання Будапештом притулку колишньому заступнику міністра юстиції Польщі Марчіну Романовському, який був затриманий у липні минулого року в рамках розслідування у справі щодо розкрадання державних коштів. Романовського швидко звільнили після того, як у Європейській правозахисній асамблеї заявили, що він має імунітет як член цього органу. Колишній міністр звинувачення на свою адресу відкидає.

"Коли ми запросили гостей на наш гала-концерт майже місяць тому, ми запросили весь дипломатичний корпус. Але після ситуації з міністром Романовським міністр закордонних справ Сікорський вирішив, що посол Угорщини сьогодні не бажаний гість у театрі", - сказала Собков’як-Чарнецька.