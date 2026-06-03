Польща офіційно запропонувала США створити нову постійну військову базу на своїй території

Варшава прагне посилити американську присутність на тлі повідомлень про можливе скорочення військ США в Європі.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш передав главі Пентагону Піту Ґегсету офіційну пропозицію щодо створення нової постійної бази американських військ у Польщі.

Про це він повідомив у своєму акаунті в X.

"Я передав міністру оборони США Піту Ґегсету офіційну пропозицію щодо створення нової постійної бази американських військ у Польщі. Безпечна Польща – це сильна армія, сильне суспільство, а також міцні союзи", – написав Косіняк-Камиш.

Міністр також наголосив, що залученість США до забезпечення безпеки Польщі не зменшується – навпаки, може стати ще більшою. Формально в Польщі наразі немає класичних самостійних американських баз, подібних до тих, що розташовані в Німеччині чи Італії, однак присутність військ США в країні є значною в рамках НАТО та двосторонніх угод.

Пропозиція надійшла на тлі повідомлень про плани Вашингтона суттєво скоротити кількість озброєння та військовослужбовців для потреб союзників по НАТО в Європі.