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Польща офіційно запропонувала США створити нову постійну військову базу на своїй території

03 червня 2026, 16:48
Польща офіційно запропонувала США створити нову постійну військову базу на своїй території
Пріоритетними вважатимуться швидкісні дороги. Фото: Agencija Gazeta
Варшава прагне посилити американську присутність на тлі повідомлень про можливе скорочення військ США в Європі.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш передав главі Пентагону Піту Ґегсету офіційну пропозицію щодо створення нової постійної бази американських військ у Польщі.

Про це він повідомив у своєму акаунті в X.

"Я передав міністру оборони США Піту Ґегсету офіційну пропозицію щодо створення нової постійної бази американських військ у Польщі. Безпечна Польща  це сильна армія, сильне суспільство, а також міцні союзи", – написав Косіняк-Камиш.

Міністр також наголосив, що залученість США до забезпечення безпеки Польщі не зменшується  – навпаки, може стати ще більшою. Формально в Польщі наразі немає класичних самостійних американських баз, подібних до тих, що розташовані в Німеччині чи Італії, однак присутність військ США в країні є значною в рамках НАТО та двосторонніх угод.

Пропозиція надійшла на тлі повідомлень про плани Вашингтона суттєво скоротити кількість озброєння та військовослужбовців для потреб союзників по НАТО в Європі.

СШАПольщаПентагонвійськаВладислав Косіняк-КамишПіт Геґсет

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