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Польща передала Україні 5 ракет до Patriot і наразі не планує нові поставки

14 липня 2026, 19:10
Польща передала Україні 5 ракет до Patriot і наразі не планує нові поставки
Фото: Shutterstock
Також Варшава не приєднала до антибалістичної коаліції.
Польща раніше передала Україні 5 ракет до Patriot і більше не планує це робити.
 
Про це сказав прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, цитує Rzeczpospolita.
 
Туск пояснив, що його країна не має великих запасів цих ракет. Глава польського уряду пояснив, що ракети передали нашій державі "у повній згоді з НАТО та американцями".
 
"В даний час ми не очікуємо на таку передачу", – додав Туск.
 
Він також додав, що не підтримує "антиукраїнську політику" в Польщі. Він запевнив, що доки залишається прем’єром, доти його держава продовжуватиме активно допомагати Україні у війні з росією.
 
Щодо "антибалістичної коаліції", до якої Польща наразі не приєдналася, прем’єр зазначив, що коаліція має переважно промисловий характер. За його словами, польські підприємства аналізують свої можливості, і якщо вони зможуть запропонувати свій потенціал, країна приєднається до ініціативи.
ППО PatriotПольща

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