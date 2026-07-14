Польща передала Україні 5 ракет до Patriot і наразі не планує нові поставки
14 липня 2026, 19:10
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Також Варшава не приєднала до антибалістичної коаліції.
Польща раніше передала Україні 5 ракет до Patriot і більше не планує це робити.
Про це сказав прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, цитує Rzeczpospolita.
Туск пояснив, що його країна не має великих запасів цих ракет. Глава польського уряду пояснив, що ракети передали нашій державі "у повній згоді з НАТО та американцями".
"В даний час ми не очікуємо на таку передачу", – додав Туск.
Він також додав, що не підтримує "антиукраїнську політику" в Польщі. Він запевнив, що доки залишається прем’єром, доти його держава продовжуватиме активно допомагати Україні у війні з росією.
Щодо "антибалістичної коаліції", до якої Польща наразі не приєдналася, прем’єр зазначив, що коаліція має переважно промисловий характер. За його словами, польські підприємства аналізують свої можливості, і якщо вони зможуть запропонувати свій потенціал, країна приєднається до ініціативи.