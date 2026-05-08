Польща першою в ЄС підписала угоду про позику на переозброєння за програмою SAFE

Польща 8 травня стала першою країною – членом ЄС, яка офіційно підписала угоду про участь у програмі переозброєння SAFE. За її умовами країна отримає до 43,7 млрд євро на оборонні витрати у формі пільгових позик.

Про це повідомляє PAP.

Угоду підписали у Варшаві: з польського боку – міністри оборони та фінансів, з боку Брюсселя – єврокомісари з питань бюджету та оборони. Наступною країною, куди єврокомісари вирушать одразу з Варшави, має стати Литва.

Прем'єр-міністр Дональд Туск назвав підписання знаковим моментом в історії Польщі та ЄС. "Це велетенська сума, яка буде безпосередньо інвестуватися у польську безпеку, польський ОПК, польські компанії... Ми хочемо бути впевнені, що польська армія та оборонпром будуть готові до усіх викликів", – наголосив він.

Спеціальна уповноважена уряду Магдалена Собков'як-Чарнецька повідомила, що вже у найближчі дні планується підписання десятків контрактів на постачання озброєння і техніки. Авансовий платіж у розмірі близько 6,5 млрд євро Польща розраховує отримати до кінця травня.