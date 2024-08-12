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ПОЛІТИКА

Польща підписала контракт на виробництво 48 пускових установок Patriot у співпраці зі США

12 серпня 2024, 14:17
Польща підписала контракт на виробництво 48 пускових установок Patriot у співпраці зі США
джерело x.com/MON_GOV_PL
Контракт з американською корпорацією Raytheon підписала польська компанія Huta Stalowa Wola.

В понеділок у Польщі підписали контракт на виробництво 48 пускових установок M903 для систем протиракетної оборони Patriot.

Про це повідомило Міністерство національної оборони країни.

Контракт був підписаний на базі 3-ї Варшавської зенітно-ракетної бригади в Сохачеві у присутності глави Міністерства оборони Владислава Косіняка-Камиша та заступника міністра Павла Бейди, повідомили в оборонному відомстві. 

Контракт з американською корпорацією Raytheon підписала польська компанія Huta Stalowa Wola.

Документ започатковує реалізацію другого етапу програми "Вісла" і підписання контрактів з польською промисловістю на поставку подальших компонентів у період з 2027 по 2029 рік.

Пускові установки M903, які Huta Stalowa Wola вироблятиме для польської армії, є частиною реалізації другого етапу програми "Вісла", що передбачає оснащення польських збройних сил загалом вісьмома батареями системи протиповітряної оборони середньої дальності Patriot.

Другий етап програми передбачає закупівлю шести батарей, дві були придбані в рамках першого етапу. 

"Американо-польська співпраця – коли йдеться про протиповітряну оборону – ніколи не була такою сильною, як сьогодні", – прокоментував посол США в Польщі Марк Бжезінський після підписання контракту.

Глава Міноборони Польщі повідомив, що контракт на 48 пускових установок М903 буде вартістю 1 млрд 230 млн доларів.

Нагадаємо, Варшава розглядає пропозицію Києва збивати російські ракети, що прямують до польської території, поки вони ще перебувають в українському повітряному просторі.

СШАПольщаPatriot

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