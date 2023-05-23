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ПОЛІТИКА

Польща підтвердила готовність проводити навчання українців на F-16

23 травня 2023, 19:31
Польща підтвердила готовність проводити навчання українців на F-16
Маріуш Блащак , фото: wpolityce.pl
Польща готова навчати українських пілотів на літаках F-16. Така підготовка ще не розпочалася.

Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак у вівторок заявив, що Варшава поки не здійснює навчання українських льотчиків на винищувачах F-16, але готова його розпочати.

Про це заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, повідомляє прес-служба Міноборони Польщі.

"Польща готова навчати українських пілотів на літаках F-16. Така підготовка ще не розпочалася. Я пропонував, щоб така підготовка була включена до навчальної місії ЄС, яка проводиться в Польщі... Це приклад чудовою співпраця між європейськими країнами для підтримки України", - сказав Блащак під часзустрічі міністрів оборони країн ЄС у Брюсселі.

Блащак зазначив, що Польща - це країна на східному фланзі НАТО, тому вона має певні зобов’язання, які випливають не лише із зобов’язання захищати повітряний простір Польщі, але й захищати, наприклад, повітряний простір країн Балтії. Тому держава відкрита до пропозицій.

Окрім того, Блащак обговорив із міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом запуск хабу, який має обслуговувати танки Leopard, які вже є в Україні. За його словами, є певні виклики, але він впевнений, що їх подолають. Політики також говорили про розширення присутності німецьких Patriot у Польщі, з приводу чого Блащак також висловлює оптимізм.

Міністр оборони Польщі також провів розмову з єврокомісаром з питань внутрішньої торгівлі та послуг Тьєррі Бретоном. Вони говорили про виробництво боєприпасів на польських заводах.

"Нас запевнили, що процес буде запущено в дуже короткий час. Єврокомісія має відповідні кошти, які хоче спрямувати на інвестиції у запуск і розвиток виробничих потужностей окремих заводів. А польська оборонна промисловість є одним із європейських лідерів у виробництві боєприпасів", - сказав Блащак.

На зустрічі міністрів оборони країн ЄС також відбулася зустріч із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, під час якої обговорювалися питання співпраці ЄС - НАТО у зв’язку з поточною ситуацією з безпекою в Європі.

Раніше у вівторок Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що кілька країн, зокрема Польща, почали навчати українських пілотів керувати F-16. Після цього Повітряні сили заявили, що навчання українських льотчиків на багатоцільових винищувачах F-16 наразі не розпочалося.

ПольщаF-16навчання військовихБлащак

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