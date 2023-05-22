Польща почала підрахунок збитків від дій СРСР під час та після Другої світової війни

Інститут військових справ Польщі працює над звітом, що документує втрати, яких Польща зазнала в результаті дій СРСР.

Інститут військових справ Польщі розпочав роботу над підрахунком збитків, яких зазнала Варшава внаслідок дій СРСР. Зокрема, під час і після Другої світової війни.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Аркадіуш Мулярчик, повідомляє PAP.

"Над такою доповіддю (про втрати, яких зазнала країна внаслідок дій СРСР, - ред.) працює Інститут військових справ. Це має бути ґрунтовне дослідження, яке покаже як весь аспект окупації, так і демонтаж (заводів, - ред.) із західних земель, подальшу експлуатацію польської держави, невигідні вугільні угоди. Це те, над чим ми працюємо, і такий звіт буде підготовлено", - заявив він.

Заступник міністра додав, що доповідь має бути так само ґрунтовно задокументована, як звіт про втрати Польщі внаслідок німецького нападу.

17 вересня 1939 року на самому початку Другої світової війни радянська армія вторглася на територію Польщі без оголошення війни. Подія сталася відразу після німецької окупації країни. Вторгнення СРСР до Польщі призвело до повної окупації країни Червоною армією і Вермахтом.