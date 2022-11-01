ПОЛІТИКА НОВИНИБудівництво постійного загородження на польсько-білоруському кордоні розпочнеться приблизно 25 січня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Польща почне будувати "стіну" на кордоні з Білоруссю наприкінці січня
Близько 25 січня буде передано будівельні майданчики під здійснення подальших будівельних робіт
Фото: з вільного доступу
Про це поінформувала речниця Прикордонної служби Польщі Анна Міхальська, передає Укрінформ із посиланням на TV Republika.
“Близько 25 січня буде передано будівельні майданчики під здійснення подальших будівельних робіт”, - повідомила Міхальська.
За її словами, до кінця цього тижня виконавці мають надати технічну документацію щодо спорудження перших фрагментів “стіни”.
Як відомо, нещодавно Прикордонна служба Польщі підписала три угоди щодо будівництва постійного загородження на кордоні з Білоруссю.
Загородження заввишки п'ять метрів простягнеться на 186 кілометрів. Для прискорення будівництва цю відстань поділять на чотири частини. Роботи на всіх ділянках вестимуть одночасно.
Сталеві конструкції для загородження випускатиме консорціум із трьох компаній - Polimex Mostostal, Mostostal Siedlce і Węglokoks. Будівельні роботи виконуватимуть компанія Budimex (105,5 км) та консорціум фірм Unibep i Budrex (80,7 км).
Загальна вартість проєкту разом із технічним оснащенням сягне 1,6 млрд злотих - близько $400 млн. Роботи планують завершити до червня.
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