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Польща посилить східний кордон через перекидання "вагнерівців" до білорусі – міністр оборони

19 липня 2023, 11:33
Польща посилить східний кордон через перекидання
Джерело: armyinform
Президент Польщі Анджей Дуда заявляв, що переміщення до білорусі "вагнерівців" змінює характер безпеки в регіоні.

Польща розуміє всю небезпеку від перебування бойовиків терористичного угруповання "Вагнер" на території білорусі, тому перекинула дві додаткові механізовані бригади на схід країни.

Про це під час візиту до Сполучених Штатів заявив міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак, інформує Rmf24.pl.

"Ми усвідомлюємо загрози, які існують на сході. Ми знаємо, що групу "Вагнера" перевели в білорусь. Тому ми посилили схід Польщі, перекинувши із заходу військові частини разом із технікою: 12-ту та 17-ту бригади", - сказав він

Блащак зазначив, що одна бригада буде розташована на новій базі, яку відкрили минулої суботи в Кольнo, а інша у Бялій Підлясці, неподалік кордону з білоруссю.

Зазначимо, що раніше польський президент Анджей Дуда заявляв, що переміщення до білорусі "вагнерівців" змінює характер безпеки в регіоні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Литви Ґітанас Науседа заявив, що Вільнюс має достатньо сил для реагування на потенційні дії "вагнерівців" з території білорусі.

Білорусьвійна в Україніросія окупантивагнерівці

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