ПОЛІТИКА НОВИНИСейм Польщі у четвер ввечері погодився продовжити надзвичайний стан на 60 днів у прикордонних районах з Білоруссю на тлі міграційної кризи.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Польща продовжила надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю на два місяці
Ми вважаємо абсолютно неприйнятними всі провокаційні та небезпечні дії білоруських служб проти польських офіцерів та солдатів, що спричиняють інциденти на кордоні
Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF 24.
За продовження дії надзвичайного стану проголосували 237 депутатів, 179 були проти, 31 утримався.
"Ми вважаємо абсолютно неприйнятними всі провокаційні та небезпечні дії білоруських служб проти польських офіцерів та солдатів, що спричиняють інциденти на кордоні", - заявив голова Бюро національної безпеки Павло Солох, представляючи клопотання президента про продовження надзвичайного стану.
Солох зазначив, що "на думку президента та Ради міністрів, причини запровадження надзвичайного стану не припинилися, і подальша протидія цим причинам можлива лише шляхом продовження його дії".
Надзвичайний стан діє з 2 вересня у прикордонній зоні з Білоруссю в частині Любельського та Підляського воєводств. Спочатку він був запроваджений на 30 днів указом президента, виданим на прохання уряду.
Польща звинувачує режим у Білорусі у навмисному скеруванні мігрантів до її кордонів, щоб спровокувати нестабільність.
Як повідомлялося, за 28 вересня польські прикордонники зафіксували рекордну кількість спроб мігрантів нелегально перетнути кордон Польщі з Білорусі.
Водночас, Amnesty International розкритикувала Польщу за поводження з мігрантами на кордоні з Білоруссю.
Неурядовим організаціям та ЗМІ важко висвітлювати ситуацію з поводженням з мігрантами в умовах триваючого надзвичайного стану на кордоні.
У вересні стало відомо про перші смерті мігрантів на кордоні, у зв’язку з чим Євросоюз закликав Польщу допустити туди співробітників агентства Frontex.
Керівництво ЄС висловило стурбованість через важке становище мігрантів, що застрягли на польсько-білоруському кордоні, і закликало Варшаву захистити людські життя.
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