Польща розчарована десятим пакетом санкцій ЄС проти росії
Уряд Польщі розчарований пропозицією десятого пакету санкцій ЄС проти російської федерації.
Про це повідомляє RMF24.
"Це нижче наших очікувань", - заявив посол Польщі в Європейському Союзі Анджей Садош.
Польська влада розчарована тим, що пакет не включає санкції проти «росатому». Це було головною вимогою України, яку підтримала і Польща. Також у пакеті немає інформації про виключення «Газпрому» з системи, яка видає сертифікати на низькі викиди CO2.