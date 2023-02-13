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Польща розчарована десятим пакетом санкцій ЄС проти росії

13 лютого 2023, 15:36
Польща розчарована десятим пакетом санкцій ЄС проти росії
Фото: з відкритих джерел
Насамперед невдоволення викликало те, що пакет не включає санкції проти "росатому".

Уряд Польщі розчарований пропозицією десятого пакету санкцій ЄС проти російської федерації.

Про це повідомляє RMF24.

"Це нижче наших очікувань", - заявив посол Польщі в Європейському Союзі Анджей Садош.

Польська влада розчарована тим, що пакет не включає санкції проти «росатому». Це було головною вимогою України, яку підтримала і Польща. Також у пакеті немає інформації про виключення «Газпрому» з системи, яка видає сертифікати на низькі викиди CO2.

Крім того, Польщі у новому пакеті санкцій не подобається відсутність санкції за примусове усиновлення українських дітей.  Польський уряд не погоджується і з відсутністю обмежень стосовно імпорту російських діамантів.

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