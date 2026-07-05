Польща розсекретить дані про всю військову допомогу Україні після заяв про передачу ракет до Patriot

Крім розсекречення інформації про допомогу, Косіняк-Камиш також доручив Службі військової контррозвідки "перевірити, хто навмисно прагнув розкриття державних таємниць".

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш наказав розсекретити дані про військову допомогу Україні від 2022 по 2026 рік та провести розслідування розкриття державної таємниці.

Про це він написав у соцмережах.

За його словами, таке рішення він ухвалив після консультації з прем’єр-міністром Дональдом Туском. Міністр наголосив, що процес передачі техніки Україні розпочав попередній уряд на чолі з тодішнім міністром оборони Маріушом Блащаком і що про кожну передачу повідомляють президенту – нині Каролю Навроцькому, раніше – Анджею Дуді.

Крім розсекречення інформації про допомогу, Косіняк-Камиш також доручив Службі військової контррозвідки "перевірити, хто навмисно прагнув розкриття державних таємниць".