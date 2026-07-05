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Польща розсекретить дані про всю військову допомогу Україні після заяв про передачу ракет до Patriot

05 липня 2026, 19:19
Польща розсекретить дані про всю військову допомогу Україні після заяв про передачу ракет до Patriot
Крім розсекречення інформації про допомогу, Косіняк-Камиш також доручив Службі військової контррозвідки "перевірити, хто навмисно прагнув розкриття державних таємниць".
Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш наказав розсекретити дані про військову допомогу Україні від 2022 по 2026 рік та провести розслідування розкриття державної таємниці.
 
Про це він написав у соцмережах.
 
За його словами, таке рішення він ухвалив після консультації з прем’єр-міністром Дональдом Туском. Міністр наголосив, що процес передачі техніки Україні розпочав попередній уряд на чолі з тодішнім міністром оборони Маріушом Блащаком і що про кожну передачу повідомляють президенту – нині Каролю Навроцькому, раніше – Анджею Дуді.
 
Крім розсекречення інформації про допомогу, Косіняк-Камиш також доручив Службі військової контррозвідки "перевірити, хто навмисно прагнув розкриття державних таємниць".
 
"Ми діємо в умовах війни біля наших кордонів, і будь-які дії проти польського державного інтересу ставлять під загрозу безпеку польських громадян – пане Блащак, ви вже одного разу це зробили. За це ми будемо притягати до відповідальності всіх, незалежно від імунітетів", – додав він.
 
Рішення міністра оборони Польщі стало наслідком скандалу про нібито передачу Україні сучасних ракет до комплексів Patriot. Співголова ультраправої та антиукраїнської польської партії "Конфедерація" Кшиштоф Босак стверджував, ніби ці ракети польський уряд таємно передав Києву в березні.

 

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