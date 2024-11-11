Польща та Британія готують альянс, щоб захистити Україну від можливих угод Трампа з путіним

Польський прем'єр має намір зустрітися зі Стармером у Варшаві або Лондоні на найближчому тижні, а також прийняти візити Макрона і Рютте до Польщі.

Польща хоче створити альянс із Великою Британією, щоб запобігти "розпродажу України Заходом" — після того, як Дональд Трамп повернеться до Білого дому у 2025 році.

Про це повідомляє The Times.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск планує зустрічі найближчими днями з британським прем'єр-міністром Кіром Стармером, президентом Франції Еммануелем Макроном і генсеком НАТО Марком Рютте, оскільки його турбує можливий вплив результатів виборів у США на військову підтримку України.

Згідно з даними Washington Post, Трамп провів телефонну розмову з диктатором рф путіним, під час якої закликав його «не загострювати війну в Україні».

Незадовго до цього переможець виборів президента США-2024 обговорював ситуацію з президентом Зеленським, запевняючи його в підтримці - хоча неодноразово публічно сумнівався щодо рівня американської допомоги Україні та заявляв, що міг би досягти мирної угоди в російсько-українській війні «за 24 години».

Велику Британію, Польщу та Францію вважають ключовими країнами, які можуть запобігти тому, щоб нова адміністрація США на чолі з Трампом уклала угоду з путіним за спиною України, пише The Times.

"Сформований політичний ландшафт — серйозний виклик для всіх, особливо у зв’язку з можливою угодою між президентом росії та новим президентом США, яка здатна завершити війну (…) Ми інтенсивно координуватимемо співробітництво з країнами, які розділяють наше бачення геополітики та ситуації в Україні. Ніхто прагне ескалації конфлікту, але також ніхто не хоче ослаблення чи навіть капітуляції України. Це було б фундаментальною загрозою для Польщі та польських інтересів", — заявляв Туск.

Польський прем'єр має намір зустрітися зі Стармером у Варшаві або Лондоні на найближчому тижні, а також прийняти візити Макрона і Рютте до Польщі - щоб заручитися підтримкою. Він також зазначив, що новий альянс передбачатиме тіснішу співпрацю з країнами Північної Європи та Балтії.

Дипломати ЄС розглядають Велику Британію, Польщу і Францію як критично важливих партнерів для збереження європейської підтримки на тлі вагань влади Німеччини, яка, приміром, стримує використання українцями наданих Заходом ракет для ударів по цілях углиб росії.

Дональд Трамп неодноразово обіцяв закінчити війну в Україні за три або навіть за один день у разі свого переобрання президентом. Він запевняв, що може зробити це ще до офіційної інавгурації в січні 2025 року.

6 листопада видання The Wall Street Journal повідомило, що радники Дональда Трампа висунули різні версії плану фактичного заморожування лінії фронту в Україні. Одна з них передбачає відмову України від вступу до НАТО протягом 20 років.