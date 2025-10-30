Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Польща вдруге за тиждень перехопила розвідувальний рф літак над Балтійським морем

30 жовтня 2025, 13:47
Польща вдруге за тиждень перехопила розвідувальний рф літак над Балтійським морем
Російський літак Міг-29. Фото: http://topwar.ru/
Літак перебував у міжнародному повітряному просторі з вимкненим транспондером та без поданого плану польоту.

Польські військові цього тижня зафіксували ще один випадок перехоплення російського розвідувального літака над Балтійським морем.

Про це оголосив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш під час пресконференції у місті Картузи. 

За його словами, польські винищувачі МіГ-29 піднялися в повітря для перехоплення російського літака, який перебував у міжнародному повітряному просторі з вимкненим транспондером і без поданого плану польоту.

"Це вже не перший інцидент цього тижня", – зазначив міністр. 

Всього два дні тому,  28 жовтня, польські МіГ-29 перехопили російський Іл-20 над Балтійським морем.

За словами Косіняка-Камиша, подібні дії рф є провокаційними та порушують стандарти безпеки в регіоні. Найбільш резонансним випадком останніх місяців стало порушення повітряного простору Естонії в середині вересня.

 
