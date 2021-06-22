CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПольські колеги поінформували Держприкордонслужбу України про готовність відновити пропускні операції в польській частині автомобільних пунктів пропуску "Зосин - Устилуг", "Долгобичув - Угринів" і "Кросценко - Смільниця"Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Польща відкриє три автомобільні пункти пропуску на кордоні з Україною 23 червня
Пункти пропуску відновлюють роботу з 1:00 (за київським часом) 23 червня
Фото: "Радіо Свобода"
"Зазначені пункти пропуску відновлюють роботу з 1:00 (за київським часом) 23 червня", - повідомляється на сайті Держприкордонслужби України, зазначає "Інтерфакс-Україна".
Прикордонники закликають врахувати цю інформацію під час планування закордонних подорожей і перед поїздкою ознайомитися з правилами та обмеженнями, які діють на території суміжних держав.
Уряд України ухвалив рішення про відновлення роботи всіх пунктів пропуску на кордоні з країнами ЄС 20 травня 2020 року.
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22 06 2021 09:46 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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