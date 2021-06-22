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Польща відкриє три автомобільні пункти пропуску на кордоні з Україною 23 червня

Пункти пропуску відновлюють роботу з 1:00 (за київським часом) 23 червня
Польські колеги поінформували Держприкордонслужбу України про готовність відновити пропускні операції в польській частині автомобільних пунктів пропуску "Зосин - Устилуг", "Долгобичув - Угринів" і "Кросценко - Смільниця"
Польща відкриє три автомобільні пункти пропуску на кордоні з Україною 23 червня Фото: "Радіо Свобода"

"Зазначені пункти пропуску відновлюють роботу з 1:00 (за київським часом) 23 червня", - повідомляється на сайті Держприкордонслужби України, зазначає "Інтерфакс-Україна".

Прикордонники закликають врахувати цю інформацію під час планування закордонних подорожей і перед поїздкою ознайомитися з правилами та обмеженнями, які діють на території суміжних держав.

Уряд України ухвалив рішення про відновлення роботи всіх пунктів пропуску на кордоні з країнами ЄС 20 травня 2020 року.

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22 06 2021 09:46
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