Польща відновлює виробництво протипіхотних мін для зміцнення кордону та підтримки України

Польща вперше з часів "холодної війни" розпочне виробництво протипіхотних мін для посилення східного кордону та потенційного постачання Україні.

Про це заявив заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський в інтерв’ю Reuters.

Він підтвердив, що Варшава ухвалила рішення розпочати виробництво мін після виходу з Оттавської конвенції, процес якого розпочався в серпні 2025 року.

"Ми зацікавлені в отриманні великих партій мін якомога швидше", — зазначив Залевський, підкресливши, що вони стануть частиною програми "Східний щит", спрямованої на зміцнення кордонів Польщі з білоруссю та Калінінградською областю росії.

Він додав, що постачання мін до України залежатиме від виробничих потужностей, але підкреслив: "Для нас Україна є абсолютним пріоритетом, оскільки європейська та польська лінія безпеки пролягає на фронті між росією та Україною".

Оттавська конвенція про заборону протипіхотних мін була прийнята в 1997 році та набула чинності в 1999 році, до неї приєдналися понад 160 країн світу. Рішення Польщі, а також країн Балтії та Фінляндії про вихід із конвенції пов’язане із загрозою з боку росії.

Це рішення Польщі може стати першою масштабною зміною політики в регіоні щодо використання протипіхотних мін за останні десятиліття.